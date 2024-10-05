Тариф на свет изменился с 1 октября: кто будет платить меньше

Тариф на свет в Украине снизился с 1 октября для определенной категории потребителей. Речь идет о тех, кто использует электричество для отопления.

Отметим, с 1 июня тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 гривен.

Однако с 1 октября 2024 года на отопительный период для тех, у кого электрическое отопление, действует тариф 2,64 гривен за кВт*ч. Причем только на первые 2 000 кВт*ч в месяц.

Согласно постановлению, такая цена и градация будет действовать до 30 апреля 2025 года.

Кто еще может платить за свет меньше

На электричестве могут экономить те украинцы, у которых есть двузонный счетчик. В таком случае с 07:00 до 23:00 каждый киловатт стоит 4,32 гривен, а ночью - с 23:00 до 07:00 - 2,16 гривен.

Если установлен трехзонный счетчик, соответственно действуют три тарифа. Ночной с 23:00 до 07:00 - 1,728 гривен, полупиковый с 07:00 до 08:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 - 4,34 гривен, пиковый с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 - 6,48 гривен.

Каким будет тариф на свет в 2025 году

На этой неделе в СМИ со ссылкой на комментарии экспертов появилась информация, что в следующем году тариф на свет для населения может значительно вырасти. Однако в компании Yasno призвали не доверять слухам.

Повышение цен на коммунальные услуги находится исключительно в компетенции Кабинета министров. Пока никаких сообщений об этом не было. Нынешний тариф будет действовать (как минимум) по апрель 2025 года включительно.

В то же время, скорее всего, с ноября электричество подорожает для бизнеса.