Андре Тан назвал самые модные перчатки на зиму, которые выглядят дорого и стильно (видео)

Дизайнер Андре Тан рассказал, какие перчатки станут самым удачным акцентом этой зимы. По его словам, этот аксессуар давно перестал быть просто практичной вещью и превратился в стильный элемент образа, который может подчеркнуть характер и придать "луку" изысканности.

Какие перчатки сейчас в моде, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост из Instagram Тана.

Классические кожаные перчатки из кожи

Тан называет их модной базой, которая всегда выглядит элегантно. Черные, шоколадные, бордовые или графитовые модели из мягкой кожи создают эффект дорогого и сдержанного стиля.

Такие перчатки легко вписываются в любой гардероб и подходят к пальто, пуховикам и свитерам. Дизайнер подчеркивает: минимум декора, максимум качества - именно это делает классику беспроигрышной.

Тан назвал модные перчатки на осень-зиму (скриншот)

Длинные перчатки

Это настоящий модный тренд сезона. Модели до локтя Андре Тан называет произведениями искусства, которые вернулись с подиумов в повседневность.

Они идеально сочетаются с пальто с коротким рукавом, трикотажными платьями и вечерними образами. Длинные кожаные перчатки добавляют женственности и драматичности, делая любой лук более выразительным.

Трендовые перчатки (скриншот)

Текстурные перчатки

Перфорации, молнии, металлические элементы, декоративные ремешки - все это превращает перчатки из аксессуара в ключевой акцент образа. Дизайнер советует обратить внимание на модели с эффектной отделкой или интересными фактурами.

Такие перчатки прекрасно подходят тем, кто любит выразительные детали и смелые стилистические решения.

Тан показал модные аксессуары на зиму (скриншот)

Миттенсы

Перчатки с вырезом для пальцев - выбор для тех, кому важен комфорт и свобода движений. Андре Тан отмечает, что миттенсы подходят девушкам, которые живут в динамике, не хотят снимать перчатки каждые пять минут и ценят сочетание удобства со стильностью.

Необычные перчатки на зиму (скриншот)

Они хорошо смотрятся в casual-луках, особенно в сочетании с теплыми пальто, кардиганами и объемными свитерами.