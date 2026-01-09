Андре Тан назвал главные модные вещи 2026 года: что будет в тренде

Что будет в тренде в 2026 году

Гусарские жакеты

Один из самых ярких трендов 2026 года - гусарские жакеты. Хотя в 2025-м они еще не стали массовыми, эти модели уже появляются в коллекциях и магазинах.

По словам Андре Тана, в новом сезоне они превратятся в настоящий хит. Дизайнер советует обратить внимание как на винтажные варианты, так и на современные интерпретации с декоративными пуговицами и акцентными плечами.

Андре Тан назвал модные тренды (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Скинни-куртки

Еще одна тенденция - возвращение облегающих силуэтов. Кожаные скинни-куртки уже активно появляются в продаже и постепенно вытесняют оверсайз.

В 2026 году они станут базовой вещью гардероба, подчеркивая фигуру и создавая более собранный образ. В то же время дизайнер предупреждает: после длительного доминирования свободных форм переход к скинни может быть непростым.

Андре Тан рассказал о вещах, которые будут в моде (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Короткая длина

Мода снова обращается к прошлому - актуальность приобретает короткая длина. Джинсы, брюки, капри и даже юбки, которые раньше были длиннее, в 2026 году будут выглядеть трендово именно в укороченном формате.

Это возвращение к эстетике 2000-х, которое Андре Тан называет одним из ключевых стилистических решений сезона.

Тан о мастхэвах на 2026 год (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Блестки на каждый день

Блестящие элементы окончательно вышли за пределы вечерней моды. Пайетки, металлизированные ткани и блестки теперь уместны даже в повседневных образах - на прогулке или в городском ритме.

В 2026 году такой декор станет способом добавить настроения и акцента без чрезмерной торжественности.

Андре Тан назвал модные тренды (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Неидеальные силуэты

Тренд на "идеальность" уходит в прошлое. Вместо этого мода делает ставку на асимметрию, деконструкцию и мягкие, немного незавершенные формы.

По словам дизайнера, этот модный хаос выглядит стильно и позволяет каждому интерпретировать образ по-своему.

Тан рассказал, что носить, чтобы быть в тренде (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Естественная анималистика

Отдельное внимание Андре Тан уделяет анималистическим принтам. В 2026 году агрессивный леопард уступает место более нежной эстетике.

Так называемый "бемби-принт" становится новым способом показать любовь к природе, гармонично сочетаясь с естественными оттенками и спокойными текстурами.

Андре Тан о модных вещах (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Таким образом, мода 2026 года - это баланс между прошлым и современностью, эксперименты с формами и отказ от жестких правил. Андре Тан подчеркивает: главный тренд - оставаться собой и не бояться стилистических изменений.