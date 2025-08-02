Андре Тан назвал роковые ошибки, которые испортят весь "лук": обратите внимание на обувь

Дизайнер Андре Тан рассказал, какие типичные ошибки при выборе обуви способны все испортить. Даже если наряд будет стильным, важно помнить и о сапожках.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Тан рассказал на своей странице в Instagram.
"Идеальный лук - это не только одежда, но и правильно подобранная обувь", - подчеркнул Тан.
Поэтому он решил выделить три типичные ошибки, которые могут испортить весь образ.
"Да, объемные кроссовки конечно в тренде, но не везде и не всегда. Когда платья воздушные, а кроссовки тяжелые - баланс линии фактур нарушается", - пояснил стилист.
Под легкое платье он советует выбирать менее громоздкие модели или изящные мюли, сандалии, или даже балетки.
"Если одежда и обувь соревнуются, как говорится, за внимание, страдает целостность образа" - отметил Андре.
Он советует использовать правило одного акцента: либо яркая одежда, либо яркая обувь. Так образ всегда будет выглядеть очень изысканным, а не хаотичным.
"Слишком тесная или большая обувь не только плохо выглядит, но и портит походку и настроение. Когда я был студентом, я покупал обувь на минус 70% на распродаже, которая на два размера меньше", - признался Тан.
Тогда ему было больно ходить. Хотя и его обувь была красивой, радости она не приносила.
"Сейчас мы живем в то время, когда только-только комфорт и ничего больше", - подчеркнул Андре.
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