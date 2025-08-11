Андраде дала новую жизнь тренду 90-х: как носить ремень с заклепками, чтобы быть самой модной

Какой "лук" показала Мишель

На недавних фото артистка продемонстрировала образ, который подойдет как для прогулок, так и для публичных мероприятий (сама она вышла в нем на сцену).

Андраде удачно соединила серое боди со свободными серыми карго-джинсами. А главным "героем" стильного аутфита стал аксессуар. Трудно не заметить черный ремень с металлическими заклепками.

Он добавил образу Мишель рокового настроения и уличной свободы. Весь образ завершили крупные серебристые украшения: массивная цепочка, браслет и акцентные кольца, которые "перекликаются" с металлическими элементами ремня.

Стоит обратить внимание, что под такой образ Мишель не стала делать слишком сложные прически. Легкие волны прекрасно подошли под весь "лук", а макияж с блестками у глаз не выглядел "слишком".

Новый образ Мишель Андраде (фото: instagram.com/mishvirmish)

Почему ремень с заклепками снова в тренде и под какие образы он точно не подойдет

Ремень с заклепками был настоящим хитом эпохи 90-х и начала 2000-х, когда гранж, рок и стритслайл диктовали модные правила. Сегодня дизайнеры вернули его в тренды, но предложили новые варианты: теперь его можно увидеть не только с джинсами и кожаными брюками, но и с карго, мини-юбками, платьями-комбинациями или даже объемными жакетами.

Такой аксессуар мгновенно добавляет дерзости, помогает структурировать силуэт и сделать любой образ более уверенным.

Однако есть и нюансы. Ремень с заклепками не стоит комбинировать с классическими деловыми костюмами, сдержанными минималистичными ансамблями или нежными романтическими платьями без других ярких деталей.

В таких случаях он будет выглядеть чужеродным и нарушит гармонию. Если же хочется добавить его к более изящному "луку", стоит выбрать вариант с менее массивными заклепками и более сдержанным дизайном.