Андорра и Монако помогут судить РФ за агрессию, - Сибига

Андорра и Монако официально присоединились к Специальному трибуналу по агрессии России. Эти страны помогут расследовать преступления Кремля во время полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы МИД Андрея Сибиги в X .

Правовая база для новой институции почти готова, написал в своем сообщении главный дипломат Украины. Окончательное решение примут уже через несколько дней, а соглашение о создании органа представят на голосование в Молдове. Это произойдет 14 и 15 мая во время заседания Комитета министров Совета Европы.

Процесс подготовки длится давно и еще 9 мая прошлого года проект получил мощную политическую поддержку многих стран. Тогда свою волю выразили министры иностранных дел стран Европы и лидеры ЕС. Фундамент для трибунала укрепили 25 июня в Страсбурге. Там официальное соглашение подписали Владимир Зеленский и Генсек Совета Европы Ален Берсе.

Почему Украине нужен отдельный суд над РФ

Мировые юридические механизмы имеют свои пробелы. Международный уголовный суд (МУС) сейчас не может преследовать за само преступление агрессии. Его юрисдикции недостаточно именно для этого контекста, поэтому Киев настаивает на создании специальной институции.

Суд будет фокусироваться на высшем руководстве России, что позволит привлечь к ответственности тех, кто отдавал приказы о нападении.

Список участников спецтрибунала постоянно растет. Среди них - ведущие страны мира и небольшие европейские государства. Каждое из них вносит свой юридический вклад в будущий приговор.

В перечень государств, которые поддерживают Специальный трибунал, входят:

Великобритания;

Франция;

Германия;

Литва;

Латвия;

Эстония;

Польша;

Австрия;

Испания;

Италия;

Нидерланды;

Швеция;

Норвегия;

Финляндия;

Исландия;

Бельгия;

Чехия;

Греция;

Люксембург;

Молдова;

Словения;

Португалия;

Хорватия.

Новичками в списке стали Андорра и Монако. К коалиции также присоединилась Коста-Рика.