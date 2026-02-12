Аналога нигде нет: Украина получит первую партию гиперзвуковых ракет
Великобритания продвигает новую гиперзвуковую систему Nightfall, которая предназначена для поставок Украине и одновременно станет базой для перспективных программ дальнобойного удара британских вооруженных сил. Разработка уже прошла первые испытания и привлекла крупные инвестиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Times.
Британская компания Hypersonica работает над ракетами, способными маневрировать на скорости свыше пяти скоростей звука.
Как сообщает издание, на космодроме Андойя в Норвегии прошли первые тесты навигационных систем, созданных всего за девять месяцев.
В ходе испытаний ракета достигла скорости более 7400 км в час, что соответствует Маху 6.
В правительстве подтвердили, что система Nightfall будет передана Украине и "также послужит основой для будущих проектов британских вооруженных сил по нанесению ударов на большие расстояния". Подписание контрактов ожидается в марте.
Ставка на глубокий удар
"Мы стремимся обеспечить Европу возможностью нанесения глубоких и высокоточных ударов по необходимой цене и в необходимые сроки, и именно это позволяют нам сделать эти инвестиции", — сказал Филипп Керт, соучредитель и генеральный директор Hypersonica.
По его словам, развертывание ракет планируется к концу десятилетия. Великобритания и Германия ранее объявили о намерении создать систему с дальностью свыше 2000 км в рамках соглашения Trinity House.
"В Европе признано, что именно возможность "глубокого удара" позволит нам создать необходимые средства сдерживания и обороны... Нам нужен новый подход к разработке технологий для этих систем", — подчеркнул он.
Компания входит в число 90 организаций, отобранных для участия в государственной программе по гиперзвуковым разработкам стоимостью 1 млрд фунтов. Hypersonica планирует расширять производство в Великобритании и Восточной Европе, ориентируясь на требования заказчика.
Напоминаем, что использование Россией ракет, которые сразу после производства направляются на боевое применение, указывает на ограниченность имеющихся запасов этого вооружения. Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк считает, что для сохранения нынешней интенсивности ударов РФ вынуждена задействовать продукцию прямо с конвейера.
Отметим, что во время ночного обстрела 20 января Россия, предположительно, впервые задействовала против Украины учебные ракеты РМ-48У. По оценкам западных СМИ, такие пуски могут использоваться как инструмент для перегрузки и истощения украинской системы противовоздушной обороны.