Аналог украинского "Фламинго": Франция разработала дрон Chorus с дальностью 3000 км

Характеристики Chorus

По словам Пайу, дрон "Chorus" будет иметь:

дальность полета - до 3000 км;

боевую нагрузку - 500 кг;

скорость - 400 км/ч;

стоимость одного изделия - около 100 тыс. евро.

Разработчики ориентируются на украинский крылатый ракетный комплекс "Фламинго", который имеет несколько лучшие характеристики (1150 кг боевой части, 850-900 км/ч), но также использует турбореактивный двигатель.

Будет ли массовое производство

Несмотря на амбициозные характеристики, массового производства "Chorus" не планируется.

"Мы не собираемся закупать большое количество таких средств, которые быстро устареют. Однако эта работа гарантирует, что Renault, когда придет время, сможет производить их в больших объемах", - пояснил Пайу.

Контекст французской программы OWE

Напомним, в январе французское министерство обороны заказало первую партию телеоператируемых боеприпасов (MTO) большой дальности типа "One Way Effector" у консорциума MBDA и Aviation Design.

Этот дрон имеет боевую часть 40 кг, дальность 500 км и скорость 400 км/ч. Его планируют использовать для глубоких тактических ударов и истощения ПВО противника (аналогично российским "Герань-2").