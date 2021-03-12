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Аналог Clubhouse: в Twitter показали новий голосовий сервіс

Новость на русском → П'ятниця 12 березня 2021 06:40
Аналог Clubhouse: в Twitter показали новий голосовий сервіс Фото: іконки Twitter (freepik.com)
Автор: Артур Родивилов

Мережа мікроблогів Twitter планує запустити для всіх користувачів свій новий сервіс голосових чатів Spaces. Його хочуть відкрити вже до квітня.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на представника компанії.

Зараз цей сервіс знаходиться на стадії тестування. Судячи з відео, опублікованому Twitter в той же день, Spaces буде інтегрований у мережу мікроблогів.

Користувачі зможуть приєднуватися до чужих аудиочатів або запускати свої обговорення, обмежуючи коло людей, які можуть брати в них участь. Таким чином, Spaces буде конкурувати з додатком Clubhouse.

Clubhouse - соцмережа, яка складається виключно з голосових чатів, де користувачі створюють "кімнати" для обговорення різних тем. Ще одна особливість Clubhouse - можливість отримати доступ до сервісу тільки за запрошенням одного з користувачів.

Нагадаємо, засновник Twitter Джек Дорсі виставив на аукціон першу публікацію в історії соціальної мережі. Це його твіт, який був зроблений 21 березня 2006 року.

Крім того, Twitter вирішив позначати повідомлення з неправдивою інформацією про вакцини від коронавірусу.

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