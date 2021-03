Аналог Clubhouse: в Twitter показали новий голосовий сервіс

Зараз цей сервіс знаходиться на стадії тестування. Судячи з відео, опублікованому Twitter в той же день, Spaces буде інтегрований у мережу мікроблогів.

we're working on something we think you'll love — Twitter Spaces!



Still in test mode but rolling out soon. Here's a peek at what everybody's talking about... pic.twitter.com/KMXzmKzbDp