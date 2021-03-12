ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Аналог Clubhouse: в Twitter показали новый голосовой сервис

Новина українською → Пятница 12 марта 2021 06:40
Аналог Clubhouse: в Twitter показали новый голосовой сервис Фото: иконки Twitter (freepik.com)
Автор: Артур Родивилов

Сеть микроблогов Twitter планирует запустить для всех пользователей свой новый сервис голосовых чатов Spaces. Его хотят открыть уже к апрелю.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.

Сейчас этот сервис находится на стадии тестирования. Судя по видеоролику, опубликованному Twitter в тот же день, Spaces будет интегрирован в сеть микроблогов.

Пользователи смогут присоединяться к чужим аудиочатам или запускать свои обсуждения, ограничивая круг людей, которые могут в них участвовать. Таким образом, Spaces будет конкурировать с приложением Clubhouse.

Clubhouse - соцсеть, состоящая исключительно из голосовых чатов, где пользователи создают "комнаты" для обсуждения различных тем. Еще одна особенность Clubhouse - возможность получить доступ к сервису только по приглашению одного из пользователей.

Напомним, основатель Twitter Джек Дорси выставил на аукцион первую публикацию в истории социальной сети. Это его твит, который был сделан 21 марта 2006 года.

Кроме того, Twitter решил помечать сообщения с ложной информацией о вакцинах от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире соцсети Twitter
NEWS
Санкции, Харьковские соглашения и "Мотор Сич": главные сегодняшние решения СНБО
Санкции, Харьковские соглашения и "Мотор Сич": главные сегодняшние решения СНБО
DAILY
Дмитрий Разумков: Как политтехнолог я бы не рекомендовал президенту досрочные выборы Рады
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Дмитрий Разумков: Как политтехнолог я бы не рекомендовал президенту досрочные выборы Рады