Аналог Clubhouse: в Twitter показали новый голосовой сервис
Сеть микроблогов Twitter планирует запустить для всех пользователей свой новый сервис голосовых чатов Spaces. Его хотят открыть уже к апрелю.
Сейчас этот сервис находится на стадии тестирования. Судя по видеоролику, опубликованному Twitter в тот же день, Spaces будет интегрирован в сеть микроблогов.
We’re working on something we think you’ll love — Twitter Spaces!— Twitter (@Twitter) March 11, 2021
Still in test mode but rolling out soon. Here’s a peek at what everybody’s talking about... pic.twitter.com/KMXzmKzbDp
Пользователи смогут присоединяться к чужим аудиочатам или запускать свои обсуждения, ограничивая круг людей, которые могут в них участвовать. Таким образом, Spaces будет конкурировать с приложением Clubhouse.
Clubhouse - соцсеть, состоящая исключительно из голосовых чатов, где пользователи создают "комнаты" для обсуждения различных тем. Еще одна особенность Clubhouse - возможность получить доступ к сервису только по приглашению одного из пользователей.
Напомним, основатель Twitter Джек Дорси выставил на аукцион первую публикацию в истории социальной сети. Это его твит, который был сделан 21 марта 2006 года.
Кроме того, Twitter решил помечать сообщения с ложной информацией о вакцинах от коронавируса.