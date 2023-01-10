Аналитики смоделировали 24 сценария войны США против Китая за Тайвань: кто победит

По итогам всех сценариев экспертов Аналитического центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне (CSIS), победу одержит Вашингтон, но очень большой ценой.

В CSIS провели эту военную игру 24 раза, чтобы ответить на два основных вопроса: удастся ли Китаю вторжение на остров, и какой ценой. В отчете говорится, что военная агрессия будет провалена.

"США и Япония теряют десятки кораблей, сотни самолетов и тысячи военнослужащих. Такие потери нанесли бы ущерб глобальному положению США на многие годы", - говорится в докладе. В большинстве сценариев ВМС США потеряли два авианосца и от 10 до 20 крупных надводных кораблей. Приблизительно 3200 американских военнослужащих будут убиты за три недели боев, что составляет почти половину того, что США потеряли за два десятилетия боев в Ираке и Афганистане.

Согласно отчету, Китай также сильно пострадает. Его военно-морской флот будет разбит, ядро ​​его десантных сил уничтожено, а десятки тысяч солдат попадут в плен. По результатам штабных игр Китай потеряет около 10 000 военнослужащих и 155 боевых самолетов, а также 138 крупных кораблей.