У НБУ розповіли про ситуацію на валютному ринку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Сезонної девальвації цього року може і не відбутися

Перехід НБУ до плаваючого курсу гривні до долара призвів до того, що сезонні коливання на валютному ринку почали згладжуватися. Про це інтерв'ю РБК-Україна сказав заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб.

Як зазначив Сологуб, валютний ринок навчився балансувати протягом усього року.

"Вже скільки говорять про сезонні тренди на валютному ринку? У минулому році чекали девальвацію в листопаді-грудні - не дочекалися. У цьому році у вересні - те ж саме. Якщо ринок вільний, не регулюються адміністративно, то сезонність у підсумку згладжується, окскільки і бізнес, і населення підлаштовуються під ці тренди, щоб не купити валюту на піку девальвації гривні і не продати її на піку зміцнення гривні", - додав він.

За його словами, НБУ звернув увагу, що ті, у кого сезонні покупки валюти припадає на третій, четвертий квартали - газотрейдери, нафтотрейдери, імпортери автомобілів - зсувають свої покупки валюти на середину року, на липень, серпень. У минулому році це вплинуло на курс. У цьому - ні, тому що це нівелювалося за рахунок припливу капіталу від нерезидентів, зазначив заступник голови НБУ.

"Думаю, зараз така ж ситуація, імпортери думають, купувати чи ні. Навіщо чекати грудня, якщо курс може підскочити, ми можемо зробити це в жовтні. У результаті сезонність з грудня теж забирається", - розповів Сологуб.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Олег Чурій заявив, що українським компаніям варто відмовитися від спроб спрогнозувати курс гривні до долара, оскільки в умовах плаваючого курсоутворення це зробити досить складно.

Зазначимо, заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб заявив, що ефект зміцнення національної валюти зазвичай позначається на динаміці споживчих цін з певною затримкою.