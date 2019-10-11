ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В НБУ назвали причини росту цін при зміцненні гривні

Новини » Економіка    11.10.2019 - 11:05
В НБУ назвали причини росту цін при зміцненні гривні
Фото: Дмитро Сологуб (прес-служба НБУ)

Знизити ціни завжди складніше, ніж підняти їх

Ефект зміцнення національної валюти звичайною позначається на динаміці споживчих цін з певною затримкою. Про це інтерв'ю РБК-Україна сказав заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб.

Як зазначив Сологуб, є поняття інерції: психологічно знизити ціни завжди складніше, ніж підняти їх. Однак, за його словами, якщо ринок конкурентний, це сприяє зниженню цін.

"Ми бачимо, що курсової ефект частково переноситься на уповільнення інфляції, часто це відбувається з певним лагом", - додав він.

За його словами, зміцнення національної валюти вже позитивно позначилося на динаміці інфляції.

"Люди фіксують в розумі те, що дорожчає найбільше. Якщо дивитися на розбиття індексу споживчих цін, то деякі товари з імпортної складової подешевшали. Наприклад, бензин в річному вимірі подешевшав більш ніж на 8%. Побутова техніка і обладнання подешевшали на кілька відсотків. Ціни на одяг і взуття, де в основному імпортна складова, за рік не змінилися", - додав він.

При цьому заступник голови НБУ нагадав, що інфляція залежить не тільки від курсу і монетарної політики НБУ.

"Ще в 2015 році, коли ми тільки запускали інфляційне таргетування, говорили, що однією з основних перешкод для зниження інфляції є такі структурні речі, як, наприклад, відсутність нормальної антимонопольної політики", - зазначив Сологуб.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у вересні 2019 року порівняно з серпнем зросли на 0,7%. За даними Держстату, з початку року ціни в Україні зросли на 3,4%. При цьому в річному вимірі (до вересня 2018 року) інфляція сповільнилася до 7,5%.

Як повідомляло РБК-Україна, офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), знизився за січень-вересень 2019 року на 13%.

Курс долара знижується на міжбанку У НБУ назвали причину необхідності співпраці з МВФ
Новини України Національний банк УкраїниКурс долараінфляція
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся