Аналитики озвучили стоимость одного дня операции США против Ирана: цифры впечатляют

Как отметили аналитики CSIS, 5 марта, когда начался шестой день операции "Эпическая ярость", американский президент Дональд Трамп и министр обороны США Пит Хегсет намекнули на то, что конфликт может длиться неделями.

Члены Конгресса, СМИ и общественность все чаще спрашивают о стоимости этой операции, и сейчас распространяется широкий спектр оценок.

Впрочем, согласно данным анализа, первые 100 часов операции оцениваются в 3,7 миллиарда долларов, или 891,4 миллиона долларов ежедневно. Некоторые из этих расходов уже заложены в бюджет, но большинство (3,5 миллиарда долларов) - нет.

"Переход американских вооруженных сил на более дешевые боеприпасы и резкое сокращение запусков иранских беспилотников и ракет приведут к снижению расходов. Однако будущие расходы будут зависеть в основном от интенсивности операций и эффективности иранских ответных мер", - говорится на сайте центра.