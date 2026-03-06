Аналитики озвучили стоимость одного дня операции США против Ирана: цифры впечатляют

За день операции США Epic Fury ("Эпическая ярость"), направленной против иранского режима, Вашингтон тратит около 900 миллионов долларов. Большинство средств, которые идут на военные действия, не предусмотрены бюджетом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анализ Центра стратегических и международных исследований CSIS.
Как отметили аналитики CSIS, 5 марта, когда начался шестой день операции "Эпическая ярость", американский президент Дональд Трамп и министр обороны США Пит Хегсет намекнули на то, что конфликт может длиться неделями.
Члены Конгресса, СМИ и общественность все чаще спрашивают о стоимости этой операции, и сейчас распространяется широкий спектр оценок.
Впрочем, согласно данным анализа, первые 100 часов операции оцениваются в 3,7 миллиарда долларов, или 891,4 миллиона долларов ежедневно. Некоторые из этих расходов уже заложены в бюджет, но большинство (3,5 миллиарда долларов) - нет.
"Переход американских вооруженных сил на более дешевые боеприпасы и резкое сокращение запусков иранских беспилотников и ракет приведут к снижению расходов. Однако будущие расходы будут зависеть в основном от интенсивности операций и эффективности иранских ответных мер", - говорится на сайте центра.
Напомним, 28 февраля США начали против Ирана операцию Epic Fury, Израиль также присоединился к военным действиям. Не прошло и суток как верховный иранский лидер Али Хаменеи был ликвидирован.
Среди задач операции Epic Fury, - уничтожение возможности Ирана для развития ядерной программы, которую Тегеран активно реализовывал. Белый дом на днях перечислил основные цели спецоперации, чтобы узнать о них - читайте материал РБК-Украина.
Иран, в свою очередь, не только отражал атаки, но и обстрелял массой беспилотников страны Персидского залива - Катар, Кувейт, ОАЭ, Йорданию, Бахрейн. Были поражены американские военные базы и инфраструктура.
Конфликт добрался и к Европе - к примеру, Иран атаковал беспилотником британскуюю военную базу на Кипре. Испания и Италия решили помочь греческим военно-морским силам, страны направят туда помощь.