Аналитики оценили, сколько военных может развернуть Европа в Украине и в каком формате

Британский аналитический центр International Institute for Strategic Studies (IISS) оценил возможность развертывания европейских войск в Украине для сдерживания агрессии РФ. Речь идет о десятках тысяч военных и сотнях боевых самолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express.
По мнению аналитиков IISS, размещение в Украине так называемых "сил сдерживания", призванных предотвратить новую агрессию РФ, станет серьезным вызовом для стран Европы и потребует значительных ресурсов.
Эксперты рассмотрели три варианта развертывания войск:
В то же время аналитики указывают, что развертывание столь крупной группировки без участия США будет чрезвычайно сложным.
Европейским странам не хватает критически важных компонентов, в частности дальнобойных ракетных систем, ударных вертолетов, разведывательных и радиоэлектронных средств, а также мощной системы ПВО.
Значительной проблемой может стать и воздушное обеспечение операции. Если в воздух будет поднято 200 истребителей, для их поддержки понадобится большое количество самолетов-заправщиков и самолетов дальнего радиолокационного слежения, которых у Европы ограниченное количество.
Операция также потребует привлечения гражданской инфраструктуры, в частности портов Одессы, для транспортировки военных и техники. Для реализации даже среднего сценария необходимо создание широкой международной коалиции, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на отдельные страны, говорят эксперты.
Отдельным вызовом станет вопрос безопасности этих войск. Аналитики IISS указывают, что независимо от масштаба развертывания, иностранный контингент в Украине неизбежно станет мишенью для атак РФ. Это потребует четкой стратегии реагирования и определения границ ответственности "сил сдерживания" в случае обострения ситуации.
Напомним, что европейские страны сейчас активно обсуждают вопрос возможной отправки военного контингента после завершения полномасштабной войны в Украине.
В частности еще в начале марта глава британского правительства Кир Стармер заявил о создании "коалиции желающих" с целью собрать страны, которые готовы отправить военных.
Последний саммит "коалиции" желающих состоялся 27 марта в Париже, на нем присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Также участие приняли страны ЕС, Британия, Канада, Норвегия и Турция.
Также Макрон предложил развернуть в Украине "силы сдерживания" после окончания войны. По его словам, это может стать частью гарантий безопасности.
Добавим, что недавно в НАТО назвали три условия введения европейских войск в Украину.
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