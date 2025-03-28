В НАТО назвали три условия введения европейских войск в Украину

Европейские лидеры договариваются о размещении войск в Украине. Это может быть полезным, но только при конкретных условиях.

"Во-первых, должно быть абсолютное прекращение огня, которого будут придерживаться обе стороны. Во-вторых, необходим мощный мандат, желательно под эгидой ООН. В-третьих, это должна быть авторитетная, многонациональная сила, которая будет состоять не только из европейских войск, и будет иметь достаточную численность для обеспечения существенного присутствия вдоль всей российско-украинской границы", - сказал он.

По его мнению, главной гарантией безопасности для Украины будут оставаться ее Вооруженные силы, поскольку за три года войны, благодаря своей устойчивости и полученной поддержке, они достигли чрезвычайно высокого уровня эффективности и продолжают укрепляться.

Драгоне отметил, что Украина и в дальнейшем будет получать важную помощь от ряда стран в виде поставок оружия, обучения и обеспечения взаимодействия. Это позволит ей восстановить те способности, которые были истощены войной, и реорганизовать свои Вооруженные силы, чтобы обеспечить необходимое сдерживание для предотвращения новой агрессии.

"После войны необходим устойчивый мир. Это не может быть еще один "Минск-3". Россия не должна использовать перемирие для перегруппировки и больше никогда не должна пытаться захватить ни один квадратный сантиметр украинской земли. Именно поэтому союзники НАТО оказывают Украине такую значительную поддержку. Это важно не только для безопасности Украины, но и для безопасности всей Европы и мира", - добавил председатель Военного комитета НАТО.

Европейские войска в Украине

Напомним, о направлении военного контингента в Украину говорили во время встречи в Париже 27 марта при участии президента Украины Владимира Зеленского.

После саммита лидеров ряда стран президент Франции Эммануэль Макрон предложил отправить в Украину так называемые "силы сдерживания". По мнению Макрона, их нужно разместить не на линии фронта, а в стратегических локациях.1