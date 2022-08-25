ЗСУ відбили в окупантів території розміром з Данію, - ISW

ЗСУ кожного дня працюють над тим, аби повністю вигнати окупантів з нашої землі. Українські воїни вже відбили у росіян території розміром з Данію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що з того часу, як РФ відновила наступальні дії після паузи 16 липня, вона захопила близько 450,84 км квадратних нової території, що приблизно дорівнює площі Андорри.

"Російські війська втратили приблизно 45 тисяч км квадратних території з 21 березня - площу, яка більша за Данію", - поінформували в ISW.

В Інституті вивчення війни також додали, що загарбники не в змозі перетворити обмежені тактичні успіхи на ширші оперативні успіхи, а їхні наступальні операції на сході України досягають кульмінації.