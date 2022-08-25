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Авіація вдарила по Каховському мосту та системах ППО росіян, - ОК "Південь"

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Четвер 25 серпня 2022 02:45
Авіація вдарила по Каховському мосту та системах ППО росіян, - ОК "Південь" Фото: ЗСУ вдарили по Каховському мосту та знищили склад окупантів (facebook.com/831BrTA)
Автор: Олег Васьків

Українські воїни 24 серпня вдарили по Каховському мосту та системах ППО росіян. Водночас ЗСУ знищили склад БК і вразили командно-спостережний пункт ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Нашою авіацією завдано 4 удари по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Бериславському районі, зокрема й по системах протиповітряної оборони у Новій Каховці", - зазначили військові.

Так, ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань атаковано Каховський міст. Наразі результати влучань уточнюються.

Завдяки діям ЗСУ вороже військо "схудло" на:

  • 12 солдатів;
  • 3 одиниці броньованої автотехніки;
  • склад боєприпасів.

"Уражено командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 33-го мотострілецького полку та 7-ої військової бази", - додали в ОК "Південь".

Нагадаємо, ЗСУ 24 серпня на сході "приземлили" три повітряні цілі. Підрозділи ППО збили два вертольоти та безпілотник російських окупантів.

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