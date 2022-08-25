Авіація вдарила по Каховському мосту та системах ППО росіян, - ОК "Південь"

Фото: ЗСУ вдарили по Каховському мосту та знищили склад окупантів (facebook.com/831BrTA)

Українські воїни 24 серпня вдарили по Каховському мосту та системах ППО росіян. Водночас ЗСУ знищили склад БК і вразили командно-спостережний пункт ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Нашою авіацією завдано 4 удари по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Бериславському районі, зокрема й по системах протиповітряної оборони у Новій Каховці", - зазначили військові. Так, ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань атаковано Каховський міст. Наразі результати влучань уточнюються. Завдяки діям ЗСУ вороже військо "схудло" на: 12 солдатів;

3 одиниці броньованої автотехніки;

склад боєприпасів. "Уражено командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 33-го мотострілецького полку та 7-ої військової бази", - додали в ОК "Південь".