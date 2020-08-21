Шмигаль дав прогноз курсу долара до кінця року

Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)

Прем'єр-міністр висловив свою суб'єктивну думку

Курс долара до кінця 2020 року буде коливатися в районі 27-28 грн/долар. Вище 29 гривень курс не підніметься.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав інтерв'ю агентству Укрінформ.

"На сьогодні, як бачимо, ситуація розвивається за помірно стабільним сценарієм. На мою суб'єктивну думку, курс буде коливатися в районі 27-28 грн/долар і навряд чи вийде за межі 29 гривень до кінця цього року", - сказав прем'єр.

Він запевнив, що розуміє стурбованість інвесторів і бізнесу з приводу очікувань можливого зростання курсу долара в найближчі чотири місяці, але нагадав, що бюджет переглядався у квітні, коли очікувалося значно більш сильний вплив світової кризи на Україну.

За його словами, тоді перестрахувалися і заклали великі курсові й інфляційні показники в бюджет.

"Очевидно, що макропрогноз виявиться для когось кращим, для когось, можливо, гіршим. Але в будь-якому випадку ситуація нормальна. Курс регулюється виключно ринком, і те, що сьогодні ринок оцінює його на рівні 27 гривень за долар, що є абсолютно прийнятним", - сказав Шмигаль.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів не обговорює з Національним банком питання зростання курсу долара до 30 гривень і стимулювання інфляції.

Зазначимо, згідно прогнозом уряду України курс у 2020 році повинен скласти 30 грн/долар.

На підставі цього курсу розраховані доходи державного бюджету, зокрема, від акцизів і митних зборів.