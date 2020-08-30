Аналитики дали прогноз по курсу доллара на неделю

Фото: курс доллара немного повысится (РБК-Украина)

На следующей неделе курс доллара к украинской гривне продемонстрирует небольшой рост. Наличный доллар будет торговаться в районе 27,5-27,7 гривен.

Об этом РБК-Украина рассказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

По его словам, на этой неделе курс доллара к гривне практически не изменился. На других сегментах валютного рынка доллар незначительно подорожал на 0,1-0,3%.

В частности, официальный курс доллара с пятницы по пятницу не изменился и оставался в районе 27,48 гривен. При этом спрос/предложение на межбанке выросли с 27,43/27,46 до 27,48/27,50 (+0,2%/+0,1%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 27,29/27,55 до 27,38/27,60 (+0,3%/+0,2%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,0% до 0,8% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

Иосуб отметил, что глава Национального банка Кирилл Шевченко заявлял, что НБУ продолжит последовательную монетарную политику и политику гибкого обменного курса. Глава регулятора пообещал прилагать усилия для полного и своевременного выполнения обязательств, взятых в рамках сотрудничества с МВФ.

"На ближайшую неделю мы ожидаем незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 гривен", - добавил аналитик.

Напомним, на этой неделе Национальный банк Украины сократил покупку валюты на межбанке в два раза. Это означает, что регулятор все реже стал выходить на рынок, чтобы пополнить резервы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что курс доллара до конца 2020 года будет колебаться в районе 27-28 гривен. Выше 29 гривен курс не поднимется.