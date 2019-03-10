Аналітики дали прогноз курсу долара до президентських виборів

На курс будуть впливати виключно ринкові фактори

Президентские выборы 2019 в Украине практически оказывают влияния на курс доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Эксперт отметил, что вместо политических факторов, на рынке царят банальные рыночные спрос и предложение с очевидным перевесом второго. Чистое предложение обеспечивают, во-первых, инвесторы в гособлигации, номинированные в национальной валюте, во-вторых, население, зарабатывающее валюту за рубежом.

"Не пытаясь предугадать результаты выборов, мы считаем, что вплоть до конца марта доллар будет снижаться в направлении 26 грн", - сказал он.

Аналитик считает, что непосредственный результат выборов на валютный рынок сильно не повлияет, до тех пор, пока не развернется рыночная тенденция, не изменится кардинально соотношение спроса и предложения на рынке.

"Причиной этого, теоретически, могли бы стать резкое снижение мировых цен на основные экспортируемые товары, бегство из гособлигаций вместо высокого спроса на них, и т.д., но никак не сами итоги выборов", - сказал он.

Аналитик напомнил, что после 10 января, с небольшими перерывами, курс устойчиво снижается. За это время доллар на межбанке подешевел с 28,2 до 26,4 грн, или на 6,4%.

"Можно обратить внимание, что предвыборная гонка не оказывает никого влияния на рынок. Ни появление новых кандидатов, ни их снятие, ни изменение позиций лидеров гонки по результатам регулярных соцопросов не привносят никаких изменений в наметившийся тренд", - добавил эксперт.

Он считает, что предположения о влиянии неких денег, "заведенных под выборы", об искусственном сдерживании гривны от падения, не выдерживают никакой критики.

"Искусственное сдерживание гривны всегда выглядит как продажа Нацбанком валюты из международных резервов. Именно таким образом в свое время достигался "стабильный" курс в 8 грн, при этом резервы таяли, а внешний госдолг рос. Сейчас НБУ периодически выступает на рынке в качестве покупателя валюты. Если бы не его "манипуляции", доллар стоил бы еще дешевле", - добавил Иосуб.

Как сообщало РБК-Украина, в Национальном банке Украины считают, что на укрепление курса гривны к доллару, которое наблюдается с начала 2019 года, повлияли несколько факторов, среди которых внешняя конъюнктура и спрос нерезидентов на ОВГЗ.

В то же время в НБУ отмечают, что с переходом на плавающий курс прогнозировать значение курса доллара к гривне стало практически невозможно.