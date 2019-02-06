У НБУ констатували непередбачуваність курсу гривні

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Жоден аналітик не може вгадати курс гривні

Перехід до плаваючого курсоутворення призвів до того, що прогнозувати курс гривні до долара стає дуже важко. Про це на брифінгу сказав заступник голови НБУ Олег Чурій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Курс на сьогодні дуже важко прогнозується навіть аналітиками. Ми бачили по тим тенденціям, які відбувалися останні півроку, що по статистиці майже ніхто з аналітиків не вгадав, який курс насправді буде восени і взимку", - сказав він.

У зв'язку з цим НБУ розширює можливості для банків, бізнесу і населення хеджувати свої валютні ризиків.

"Ми дозволили хеджування валютних ризиків також і під боргові операції, ми також дозволили хеджування через безпоставочні форварди, так звані деривативи", - сказав він.

Нагадаємо, новий закон "Про валюту і валютні операції" набирає чинності 7 лютого і скасовує низку обмежень для бізнеса і населення.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України затвердив усі нормативно-правові акти, які є основою для нової системи валютного регулювання, передбаченої законом України "Про валюту і валютні операції", що набере чинності з 7 лютого 2019 року. Нова система складається з восьми основних постанов, які замінили попередню базу з 56 нормативно-правових актів у сфері валютного регулювання.