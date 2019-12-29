Аналітики дали прогноз курсу долара на початок 2020 року

Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,8/24,1 грн", - сказав він.

Як нагадав аналітик, після тривалого зниження, в четвер і п'ятницю, 26, 27 грудня, долар перейшов до швидкого зростання.

"Очевидно, що фундаментально за ці два дні в українській економіці нічого не змінилося. Зростання попиту на валюту носило явно спекулятивний характер. П'ятниця - останній повноцінний день, коли можна було купити валюту і встигнути погасити валютний кредит або оплатити імпортний контракт", - розповів він.

За його словами, в найближчі після Нового року дні ринок повинен прийти в норму, долар стабілізується, а пізніше має високі шанси рушити вниз, у напрямку до 23 грн.

За минулий тиждень курс долара до гривні на різних сегментах ринку змінився по-різному. Запізнюється офіційний курс ще знижувався, а на інших сегментах валютного ринку долар виріс на 1,5-2,9%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 23,37 грн до 23,29 грн (-0,3%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 23,30/23,33 до 23,70/23,72 (+1,7%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 23,11/23,36 до 23,45/24,04 (+1,5%/+2,9%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою розширився з 1,1% до 2,5% за рахунок більш швидкого зростання курсу продажу у порівнянні з покупкою.

Нагадаємо, зростання курсу долара почалося після того, як Національний банк України (НБУ) 26 грудня 2019 року провів аукціон з купівлі валюти. Оголошений обсяг аукціону склав 1 млрд доларів. НБУ купив 230 млн доларів у двох учасників ринку за курсом 23,2552 грн/доларів. Усього НБУ 26 грудня купив валюти на 700 млн доларів, враховуючи ризики надмірних коливань гривні в сторону зміцнення і обмежені можливості ринку для самобалансування.

Зазначимо, керівник проектів і програм департаменту відкритих ринків Національного банку Емал Бахтарі заявив, що в умовах плаваючого курсоутворення ніхто напевно не скаже, де межа зміцнення гривні.