Аналитики дали прогноз курса доллара на начало 2020 года

В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,8/24,1 грн", - сказал он.

Как напомнил аналитик, после длительного снижения, в четверг и пятницу, 26, 27 декабря, доллар перешел к быстрому росту.

"Очевидно, что фундаментально за эти два дня в украинской экономике ничего не поменялось. Рост спроса на валюту носил явно спекулятивный характер. Пятница - последний полноценный день, когда можно было купить валюту и успеть погасить валютный кредит или оплатить импортный контракт", - рассказал он.

По его словам, в ближайшие после Нового года дни рынок должен прийти в норму, доллар стабилизируется, а позже имеет высокие шансы двинуться вниз, в направлении к 23 грн.

За минувшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах рынка изменился по-разному. Запаздывающий официальный курс еще снижался, а на остальных сегментах валютного рынка доллар вырос на 1,5-2,9%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 23,37 грн до 23,29 грн (-0,3%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 23,30/23,33 до 23,70/23,72 (+1,7%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 23,11/23,36 до 23,45/24,04 (+1,5%/+2,9%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,1% до 2,5% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.

Напомним, рост курса доллара начался после того, как Национальный банк Украины (НБУ) 26 декабря 2019 года провел аукцион по покупке валюты. Объявленный объем аукциона составил 1 млрд долларов. НБУ купил 230 млн долларов у двух участников рынка по курсу 23,2552 грн/долларов. Всего НБУ 26 декабря купил валюты на 700 млн долларов, учитывая риски чрезмерных колебаний гривны в сторону укрепления и ограниченные возможности рынка для самобалансирования.

Отметим, руководитель проектов и программ департамента открытых рынков Национального банка Эмал Бахтари заявил, что в условиях плавающего курсообразования никто наверняка не скажет, где предел укрепления гривны.