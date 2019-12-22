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Експерти дали прогноз курсу долара на кінець 2019 року

Новини » Економіка     22.12.2019 - 08:20
Експерти дали прогноз курсу долара на кінець 2019 року
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

В кінці грудня курс може опуститися до 23 гривень

Протягом останнього робочого тижня грудня 2019 року очікується зниження курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 22,9/23,1 грн", - сказав він.

Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні помітно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,7-1,0%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 23,56 грн до 23,37 грн (-0,8%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 23,49/23,50 до 23,30/23,33 (-0,8%/-0,7%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 23,33/23,58 до 23,11/23,36 (-1,0%/-0,9%). При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою розширився з 1,0% до 1,1% за рахунок більш швидкого зниження курсу покупки у порівнянні з продажем.

Нагадаємо, керівник проектів і програм департаменту відкритих ринків Національного банку Емал Бахтарі заявив, що в умовах плаваючого курсоутворення ніхто напевно не скаже, де межа зміцнення гривні.

Нагадаємо, за даними Ради НБУ, головними причинами зміцнення курсу гривні до долара в 2019 році були приплив портфельних інвестицій (спекулятивного капіталу) нерезидентів на ринок ОВДП; сприятливі умови торгівлі; високий урожай сільськогосподарських культур.

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Теми: Курс долара
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