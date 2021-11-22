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Аналітик розповів, як новини про можливу агресію РФ впливають на ціну українських облігацій

Автор: Ростислав Шаправський, Олександр Білоус

Ціни на українські облігації, які торгуються на міжнародних ринках, знизилися останнім часом. Глава аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій вважає, що цьому сприяли новини про можливе російське вторгнення.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Новий транш і stand-by до літа. Чого чекати Україні після продовження програми МВФ".

"Якщо говорити про міжнародні облігації України, то за останній тиждень вони непогано обвалилися на новинах про можливу російську агресію проти нашої країни. Ця тема зараз активно обговорюється в іноземних ЗМІ. І, швидше за все, саме ці події будуть визначати попит, як на міжнародні облігації, так і внутрішні", - вважає Паращій.

Як наголошується в публікації, подібна ситуація вже була у квітні, коли Росія брязкала зброєю біля кордонів України. Через таку поведінку агресора нерезиденти виходили з держоблігацій, побоюючись військового конфлікту в країні, що неминуче позначилося б і на економіці. Ефект на початку року відчув і валютний ринок: особливої паніки не було, але загроза нападу РФ не дала гривні зміцнюватися, хоча суто економічні причини для цього були.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 15-18 листопада 2021 року продав на міжбанківському валютному ринку 103,00 млн доларів, щоб стримати падіння гривні. Тим не менш, курс долара за тиждень виріс на 1,8% до 26,56 гривень - максимуму за 1,5 місяці.

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