Аналитик рассказал, как новости о возможной агрессии РФ влияют на цену украинских облигаций

Цены на украинские облигации, которые торгуются на международных рынках, снизились в последнее время. Глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий считает, что этому способствовали новости о возможном российском вторжении.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Новый транш и stand-by до лета. Чего ждать Украине после продления программы МВФ ".

"Если говорить о международных облигациях Украины, то за последнюю неделю они неплохо обвалились на новостях о возможной российской агрессии против нашей страны. Эта тема сейчас активно обсуждается в иностранных СМИ. И, скорее всего, именно эти события будут определять спрос, как на международные облигации, так и внутренние", - считает Паращий.

Как отмечается в публикации, подобная ситуация уже была в апреле, когда Россия бряцала оружием у границ Украины. Из-за такого поведения агрессора нерезиденты выходили из гособлигаций, опасаясь военного конфликта в стране, что неминуемо сказалось бы и на экономике. Эффект в начале года ощутил и валютный рынок: особой паники не было, но угроза нападения РФ не дала гривне укрепляться, хотя сугубо экономические причины для этого были.