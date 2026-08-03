Аналитик оценил последствия для металлургии при отсутствии морского экспорта

По его словам, без срочных решений по возобновлению морского экспорта, доступу к рынку ЕС и снижению внутреннего давления часть предприятий может перейти в простой, а потери отрасли станут необратимыми.

Важность морского коридора

Как констатирует Тарасенко, морской коридор остается основой экспорта металлургической и горнорудной продукции. В первом полугодии 2026 через него проходило около 50% украинского экспорта стали, 95% экспорта чугуна и половина поставок железной руды.

"Остановка моря выбивает главную опору сбыта практически одномоментно. В 2026 году ситуация сложнее, чем в 2022-м, потому что альтернативные рынки и маршруты также сужены", - пояснил Тарасенко.

В 2022 году Европейский Союз компенсировал потерю морской логистики упразднением части торговых барьеров для украинского экспорта. В 2026 году вступили в силу новые импортные квоты, которые, по оценке GMK Center, могут сократить поставки украинской стали в ЕС на 60% по сравнению с 2025 годом.

Дополнительно отрасль упускает возможность экспортировать морем стальные полуфабрикаты. В первом полугодии их поставки составили около 520 тысяч тонн. Перевозка такой продукции по сухопутным маршрутам экономически невыгодна из-за низкой маржинальности и расходов, связанных с CBAM.

Какая отрасль потеряет больше всего

Наибольшие потери может понести горнорудный сектор. Из-за снижения мировых цен на железную руду экспорт через европейские порты, который помог отрасли в 2022 году, сейчас не окупается.

"Часть железорудных мощностей, вероятно, придется вывести в простой. Производство в секторе может сократиться на 35% по сравнению с уровнем первого полугодия 2026 года", - прогнозирует аналитик.

Проблемы для импорта сырья

Закрытие морского маршрута также усложняет импорт сырья. После потери Покровской угольной группы украинские заводы зависят от поставок угля из США и Австралии. Его перевозка через европейские порты и железную дорогу может быть вдвое дороже и повысить конечную стоимость примерно на 15%.

По оценкам GMK Center, прямые потери металлургии из-за сокращения экспорта могут составить 150-200 млн долларов ежемесячно. Эта сумма не учитывает удорожание импортного сырья, рост операционных расходов и риск полной остановки отдельных производств.

Необходимость срочных решений

Проблемы могут возникнуть и на внутреннем рынке. Через порты Украина импортировала виды проката, не производимые внутри страны. При длительной остановке коридора такая продукция может подорожать или стать недоступной.

Тарасенко подчеркнул, что к проблемам с морской логистикой уже добавились CBAM, квоты ЕС, повышение железнодорожных тарифов и стоимость передачи электроэнергии. По его словам, без быстрого вмешательства государства кризис может привести к долгосрочному сокращению производства и потере промышленных мощностей.

"Нужны срочные решения по разблокированию морского экспорта, пересмотру торговых ограничений ЕС и снижению внутренней тарифной нагрузки. Иначе последствия для предприятий могут стать необратимыми", - подытожил главный аналитик GMK Center.