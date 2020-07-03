НБУ витратив на підтримку курсу гривні 150 млн доларів

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Після заяви Смолія про відставку ситуація на ринку різко змінилася

Національний банк України протягом тижня 30 червня - 3 липня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 169,8 млн доларів. При цьому вперше з початку квітня центробанк відновив інтервенції з продажу валюти, і продав 150,9 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

З даних НБУ виходить, що центробанк купив 169,8 млн доларів 30 червня. Проте після заяви глави НБУ Якова Смолія про відставку ввечері 1 липня ситуація змінилася і курс долара пішов вгору. Для стабілізації курсу НБУ продав 150,9 млн доларів.

За даними центробанку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 3884,9 млн доларів і продав на 2 944,0 млн. доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 922,0 млн доларів.

Нагадаємо, курс долара різко пішов вгору після того, як ввечері 1 липня глава НБУ Яків Смолій заявив, що подав у відставку через систематичний політичний тиск.

Завдяки інтервенціям НБУ курс на міжбанку 3 липня стабілізувався нижче рівня 27,20 гривень за долар.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України протягом червня купив на міжбанківському валютному ринку 1 155,0 млн доларів.

При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти. Червень став третім місяцем після квітня і травня, коли НБУ викуповував валюту в резерви, витрачену для погашення ажіотажного попиту у березні.

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Автор: Олександр Білоус