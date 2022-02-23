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Амністія для учасників формувань "ЛДНР": комітет направив звернення до РНБО

Автор: Олександр Мороз

Парламентський комітет з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій звернувся до Ради національної безпеки і оборони (РНБО) з пропозицією заявити про амністію для мобілізованих учасників збройних формувань так званих "ЛДНР". Пропонується амністувати тих, хто перейде на бік України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа Тараса Тарасенка ("Слуга народу") в ефірі телеканалу "Рада".

"Ми розуміємо, що вони зараз під загрозою. І ми розуміємо, що якщо вони будуть переходити на територію України, це буде оформлятися просто, навіть без документів", - зазначив нардеп.

Він уточнив, що для таких осіб не буде ніякої кримінальної відповідальності, "тому що Україна чекає своїх громадян".

Нагадаємо, минулого тижня окупанти на Донбасі оголосили загальну мобілізацію, чоловіків віком від 18 до 55 років зобов'язали прибути до військкоматів. Їм також забороняється виїжджати з окупованої території.

Також стало відомо, що окупанти примусово мобілізують навіть етнічних греків на"війну з Україною".

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