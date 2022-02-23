Амнистия для участников формирований "ЛДНР": комитет направил обращение в СНБО

Парламентский комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий обратился в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) с предложением заявить об амнистии для мобилизованных участников вооруженных формирований так называемых "ЛДНР". Предлагается амнистировать тех, кто перейдет на сторону Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа Тараса Тарасенко ("Слуга народа") в эфире телеканала "Рада" .

"Мы понимаем, что они сейчас под угрозой. И мы понимаем, что если они будут переходить на территорию Украины, это будет оформляться просто, даже без документов", - отметил нардеп.

Он уточнил, что для таких людей не будет никакой уголовной ответственности, "потому что Украина ждет своих граждан".