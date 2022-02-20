Окупанти примусово мобілізують етнічних греків на "війну з Україною", - Денісова

Окупаційна влада в окремих районах Донецької області примусово мобілізує етнічних греків. Їх вивозять з будинків під приводом "призову на війну з Україною".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

"Мені стало відомо, що чоловіків з села Стила на тимчасово окупованій території Донецької області, де проживають етнічні греки, примусово вивозять з будинків під приводом "призову" на війну з Україною", - зазначила вона.

За її словами, у зв'язку з цим жителі села звернулися за допомогою і з метою розголосу до посла Греції в Україні.

"Вже відомо про вивезення в невідомому напрямку Андрія Водолазкіна, батька трьох дітей, молодшому з яких п'ять років. Ще один чоловік переховується від окупаційних військ, побоюючись за своє життя", - підкреслила Денисова.

Крім того, вона додала, що жителям ОРДЛО приходять смс про необхідність прибути до військкоматів, а за ухилення погрожують кримінальною відповідальністю. Примусова мобілізація заборонена міжнародним гуманітарним правом.

"Зокрема, статтею 51 Конвенція про захист цивільного населення під час війни забороняється окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту або окупаційної держави, громадянами яких вони не є, служити в її збройних або допоміжних силах", - зазначила омбудсмен.