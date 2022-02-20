ru ua
Нд, 20 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти примусово мобілізують етнічних греків на "війну з Україною", - Денісова

Новость на русском →
Донбас, Неділя 20 лютого 2022 12:39
Окупанти примусово мобілізують етнічних греків на "війну з Україною", - Денісова Фото: омбудсмен Людмила Денісова (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Окупаційна влада в окремих районах Донецької області примусово мобілізує етнічних греків. Їх вивозять з будинків під приводом "призову на війну з Україною".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

"Мені стало відомо, що чоловіків з села Стила на тимчасово окупованій території Донецької області, де проживають етнічні греки, примусово вивозять з будинків під приводом "призову" на війну з Україною", - зазначила вона.

За її словами, у зв'язку з цим жителі села звернулися за допомогою і з метою розголосу до посла Греції в Україні.

"Вже відомо про вивезення в невідомому напрямку Андрія Водолазкіна, батька трьох дітей, молодшому з яких п'ять років. Ще один чоловік переховується від окупаційних військ, побоюючись за своє життя", - підкреслила Денисова.

Крім того, вона додала, що жителям ОРДЛО приходять смс про необхідність прибути до військкоматів, а за ухилення погрожують кримінальною відповідальністю. Примусова мобілізація заборонена міжнародним гуманітарним правом.

"Зокрема, статтею 51 Конвенція про захист цивільного населення під час війни забороняється окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту або окупаційної держави, громадянами яких вони не є, служити в її збройних або допоміжних силах", - зазначила омбудсмен.

Нагадаємо, що окупанти на Донбасі оголосили загальну мобілізацію, чоловіків віком від 18 до 55 років зобов'язали прибути до військкоматів.

А сьогодні стало відомо, що через загальну мобілізацію окупований Луганськ може залишитися без зв'язку та інтернету.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДНР Денисова Загострення на Донбасі
NEWS
Ескалація, евакуація, обстріли. Що відбувається на Донбасі 19 лютого (оновлюється)
Ескалація, евакуація, обстріли. Що відбувається на Донбасі 19 лютого (оновлюється)
DAILY
Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі