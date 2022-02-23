Амністія для учасників формувань "ЛДНР": комітет направив звернення до РНБО

Парламентський комітет з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій звернувся до Ради національної безпеки і оборони (РНБО) з пропозицією заявити про амністію для мобілізованих учасників збройних формувань так званих "ЛДНР". Пропонується амністувати тих, хто перейде на бік України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа Тараса Тарасенка ("Слуга народу") в ефірі телеканалу "Рада" .

"Ми розуміємо, що вони зараз під загрозою. І ми розуміємо, що якщо вони будуть переходити на територію України, це буде оформлятися просто, навіть без документів", - зазначив нардеп.

Він уточнив, що для таких осіб не буде ніякої кримінальної відповідальності, "тому що Україна чекає своїх громадян".