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Амнистия для участников формирований "ЛДНР": комитет направил обращение в СНБО

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Киев, Среда 23 февраля 2022 17:23
Амнистия для участников формирований "ЛДНР": комитет направил обращение в СНБО Фото: Украина может объявить амнистию мобилизованным в ОРДЛО (Scott Olson/Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Парламентский комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий обратился в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) с предложением заявить об амнистии для мобилизованных участников вооруженных формирований так называемых "ЛДНР". Предлагается амнистировать тех, кто перейдет на сторону Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа Тараса Тарасенко ("Слуга народа") в эфире телеканала "Рада".

"Мы понимаем, что они сейчас под угрозой. И мы понимаем, что если они будут переходить на территорию Украины, это будет оформляться просто, даже без документов", - отметил нардеп.

Он уточнил, что для таких людей не будет никакой уголовной ответственности, "потому что Украина ждет своих граждан".

Напомним, на прошлой неделе оккупанты на Донбассе объявили всеобщую мобилизацию, мужчин в возрасте от 18 до 55 лет обязали прибыть в военкоматы. Им также запрещается выезжать с оккупированной территории.

Также стало известно, что оккупанты принудительно мобилизуют даже этнических греков на "войну с Украиной".

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