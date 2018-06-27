Amnesty International закликає провести розслідування нападу на табір ромів у Львові

Правозахисники наголосили, що у 2017 і 2018 роках відбулося різке зростання рівня насильства

Правозахисна організація Amnesty International Україна закликає провести розслідування нападу на табір ромів у Львові 23 червня. Про це йдеться у повідомленні Amnesty International.

"Amnesty International закликає поліцію і прокуратуру Львова провести оперативне та ефективне розслідування цього огидного злочину на ґрунті ненависті і вжити заходи для запобігання таким трагедіям у майбутньому", - йдеться у повідомленні.

Також у організаціїї вважають, українська влада має діяти оперативно і рішуче, щоб учасники та організатори ромського погрому, що стався у Львові 23 червня, не лишилися безкарними.

Правозахисники наголосили, що у 2017 і 2018 роках відбулося різке зростання рівня насильства та кількості злочинів на ґрунті ненависті в Україні, скоєних членами радикальних угруповань.

"Більшість злочинів, скоєних радикальними угрупованнями, не були належним чином розслідувані правоохоронцями, які не хочуть або не можуть проводити ефективні розслідування, навіть якщо певні угруповання публічно беруть на себе відповідальність за злочини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з цілої низки випадків, за якими стежила AI, тільки справа про напад на "Фестиваль рівності" у Запоріжжі в серпні 2017 року дійшла до суду.

"30 інших нападів не пройшли навіть стадію первинної реєстрації скарги", - додали правозахисники.

Також повідомляється, що у Amnesty International підкреслили, що, згідно із даними поліції, до нападу у Львові, були залучені 14 осіб і шість із них все ще перебувають на волі.

Водночас Amnesty International відзначила оперативно здійснений арешт підозрюваних у погромі у Львові "як важливий перший крок".

"Ми закликаємо владу так само ретельно та наполегливо продовжувати розслідування, зробити його максимально прозорим, і звернути особливу увагу на дискримінаційні мотиви злочинів", - резюмували правозахисники.

Нагадаємо, раніше на селекторній нараді голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що поліція проведе термінові заходи для захисту ромів в Україні, щоб попередити подальші напади.