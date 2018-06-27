Amnesty International призывает провести расследование нападения на лагерь ромов во Львове

Правозащитники подчеркнули, что в 2017 и 2018 годах произошел резкий рост уровня насилия

Правозащитная организация Amnesty International Украина призывает провести расследование нападения на лагерь ромов во Львове 23 июня. Об этом говорится в сообщении Amnesty International.

"Amnesty International призывает полицию и прокуратуру Львова провести оперативное и эффективное расследование этого отвратительного преступления на почве ненависти и принять меры для предотвращения таких трагедий в будущем", - говорится в сообщении.

Также в организации считают, что украинская власть должна действовать оперативно и решительно, чтобы участники и организаторы ромского погрома, который произошел во Львове 23 июня, не остались безнаказанными.

Правозащитники подчеркнули, что в 2017 и 2018 годах произошел резкий рост уровня насилия и преступлений на почве ненависти в Украине, совершенных членами радикальных группировок.

"Большинство преступлений, совершенных радикальными группировками, не были должным образом расследованы правоохранительными органами, которые не хотят или не могут проводить эффективные расследования, даже если определенные группировки публично берут на себя ответственность за преступления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по целому ряду случаев, за которыми следила AI, только дело о нападении на Фестиваль равенства" в Запорожье в августе 2017 года дошло до суда.

"30 других нападений не прошли даже стадию первичной регистрации жалобы", - добавили правозащитники.

Также сообщается, что в Amnesty International подчеркнули, что, согласно данным полиции, к нападению во Львове, были привлечены 14 человек и шесть из них все еще находятся на свободе.

В то же время Amnesty International отметила оперативно осуществлен арест подозреваемых в погроме во Львове "как важен первый шаг".

"Мы призываем власть так же тщательно и настойчиво продолжать расследование, сделать его максимально прозрачным, и обратить особое внимание на дискриминационные мотивы преступлений", - резюмировали правозащитники.

Напомним, ранее на селекторном совещании глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что полиция проведет срочные меры для защиты ромов в Украине, чтобы предупредить последующие приступы.