Поліція проведе термінові заходи для захисту ромів, - Князєв

Поліція має намір встановити всі місця проживання ромів в Україні

Поліція проведе термінові заходи для захисту ромів в Україні, щоб попередити подальші напади. Про це на селекторній нараді заявив голова Національної поліції Сергій Князєв, передає прес-служба Національної поліції.

За словами Князєва, співробітники поліції превенції та патрульні проведуть низку заходів для встановлення місць проживання та тимчасового перебування ромів, а також їх пересування по країні.

"Ми маємо забезпечити їх безпеку до тих пір, поки кримінальна поліція не відзвітує, що джерело, яке ініціює такі ганебні правопорушення у нас в Україні, встановлено і локалізовано", - підкреслив Князєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд обрав запобіжний захід восьми підозрюваним у нападі на ромів у Львові, в результаті якого загинув один чоловік.