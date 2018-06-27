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Поліція проведе термінові заходи для захисту ромів, - Князєв

НовиниНадзвичайні події    27.06.2018 - 13:17
Фото: Сергій Князєв (npu.gov.ua)
Фото: Сергій Князєв (npu.gov.ua)

Поліція має намір встановити всі місця проживання ромів в Україні

Поліція проведе термінові заходи для захисту ромів в Україні, щоб попередити подальші напади. Про це на селекторній нараді заявив голова Національної поліції Сергій Князєв, передає прес-служба Національної поліції.

За словами Князєва, співробітники поліції превенції та патрульні проведуть низку заходів для встановлення місць проживання та тимчасового перебування ромів, а також їх пересування по країні.

"Ми маємо забезпечити їх безпеку до тих пір, поки кримінальна поліція не відзвітує, що джерело, яке ініціює такі ганебні правопорушення у нас в Україні, встановлено і локалізовано", - підкреслив Князєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд обрав запобіжний захід восьми підозрюваним у нападі на ромів у Львові, в результаті якого загинув один чоловік.

 

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Теги публікації: полиция, Сергій Князєв, ромы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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