АМКУ відкрив справу проти ДТЕК Ахметова

Фото: Антимонопольний комітет (РБК-Україна)

ДТЕК Західенерго підозрюють у блокуванні імпорту електроенергії

Антимонопольний комітет відкрив справу стосовно енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова, який підозрюють у зловживанні монопольним становищем, зокрема, у блокуванні імпорту електроенергії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ).

Повідомляється, що компанія ДТЕК і пов'язані з нею окремі трейдери, використовуючи монопольне становище, своїми діями блокують можливість імпорту електроенергії з Словаччини, яка входить в Енергетичне співтовариство.

"У зв'язку з цим АМКУ 4 жовтня 2019 відкрив справу за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції та зловживання монопольним становищем АКЦІОНЕРНОГО товариства "ДТЕК Західенерго" на ринку електричної енергії в рамках торгової зони Бурштинського "енергоострова", оскільки компанія виробляє близько 90 відсотків від загального обсягу електроенергії в цій зоні", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що ДТЕК розпочав співпрацю з національною енергетичною компанією Хорватії.

Також повідомлялося, що АМКУ запідозрив Міненерго в змові завищення цін на вугілля. Зокрема, Міненерго і низку енергетичних компаній підозрюють у порушенні конкурентних відносин на енергетичному ринку України, що призвело до завищення цін на вугілля.