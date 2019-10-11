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АМКУ відкрив справу проти ДТЕК Ахметова

Новини » Суспільство    11.10.2019 - 17:46
АМКУ відкрив справу проти ДТЕК Ахметова
Фото: Антимонопольний комітет (РБК-Україна)

ДТЕК Західенерго підозрюють у блокуванні імпорту електроенергії

Антимонопольний комітет відкрив справу стосовно енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова, який підозрюють у зловживанні монопольним становищем, зокрема, у блокуванні імпорту електроенергії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ).

Повідомляється, що компанія ДТЕК і пов'язані з нею окремі трейдери, використовуючи монопольне становище, своїми діями блокують можливість імпорту електроенергії з Словаччини, яка входить в Енергетичне співтовариство.

"У зв'язку з цим АМКУ 4 жовтня 2019 відкрив справу за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції та зловживання монопольним становищем АКЦІОНЕРНОГО товариства "ДТЕК Західенерго" на ринку електричної енергії в рамках торгової зони Бурштинського "енергоострова", оскільки компанія виробляє близько 90 відсотків від загального обсягу електроенергії в цій зоні", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що ДТЕК розпочав співпрацю з національною енергетичною компанією Хорватії.

Також повідомлялося, що АМКУ запідозрив Міненерго в змові завищення цін на вугілля. Зокрема, Міненерго і низку енергетичних компаній підозрюють у порушенні конкурентних відносин на енергетичному ринку України, що призвело до завищення цін на вугілля.

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Новини України ДТЕКАнтимонопольний комітет України
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