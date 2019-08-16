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АМКУ запідозрив Міненерго у змові щодо завищення цін на вугілля

Новини » Надзвичайні події    16.08.2019 - 18:21
АМКУ запідозрив Міненерго у змові щодо завищення цін на вугілля
Фото: Антимонопольний комітет (РБК-Україна)

Крім Міненерго підозрюється низка енергетичних компаній

Міністерство енергетики та низку енергетичних компаній підозрюють у порушенні конкурентних відносин на енергетичному ринку України, що призвело до завищення цін на вугілля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Антимонопольного комітету.

Згідно з повідомленням АМКУ під підозру потрапили компанії "Держвуглепостач", ВАТ "Донбасенерго", "ДТЕК Енерго", "Укрінтеренерго", "Черкаське хімволокно", фірма "Технова". Ці компанії в період 2017-2018 років проводили наради в Міненерго, на яких узгоджувалися ціни на вугільну продукцію, яку продавали на державні теплоелектростанції. При цьому зазначається, що встановлення таких цін автоматично призводило до зміни ситуації на ринку і впливало на ціну вугілля.

У разі якщо порушення компаній підтвердяться, їм загрожує штраф у розмірі 10% від річного доходу.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що Кабмін змінив механізм функціонування спеціальних публічних зобов'язань на ринку електроенергії. В результаті змін ціна на газ для великого бізнесу знизилася.

Раніше президент України Володимир Зеленський вніс у Раду законопроект, в якому запропонував нову формулу розрахунку ціни на електроенергію. Відповідно до законопроекту пропонується відстрочити перехід до нової моделі ринку електроенергії на липень 2020.

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