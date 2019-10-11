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АМКУ открыл дело в отношении ДТЭК Ахметова

Новости » Общество    11.10.2019 - 17:46
АМКУ открыл дело в отношении ДТЭК Ахметова
Фото: Антимонопольный комитет (РБК-Украина)

ДТЭК Западэнерго подозревают в блокировании импорта электроэнергии

Антимонопольный комитет открыл дело в отношении энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова, который подозревают в злоупотреблении монопольным положением, в частности, в блокировке импорта электроэнергии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Сообщается, что компания ДТЭК и связанные с ней отдельные трейдеры, используя монопольное положение, своими действиями блокируют возможность импорта электроэнергии из Словакии, которая входит в Энергетическое сообщество.

"В связи с этим АМКУ 4 октября 2019 открыл дело по признакам нарушения законодательства о защите экономической конкуренции и злоупотребление монопольным положением АО "ДТЭК Западэнерго" на рынке электрической энергии в рамках торговой зоны Бурштынского "энергоострова", поскольку компания производит около 90 процентов от общего объема электроэнергии в этой зоне", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что ДТЭК начал сотрудничество с национальной энергетической компанией Хорватии.

Также сообщалось, что АМКУ заподозрил Минэнерго в сговоре по завышению цен на уголь. В частности, Минэнерго и ряд энергетических компаний подозревают в нарушении конкурентных отношений на энергетическом рынке Украины, что привело к завышению цен на уголь.

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