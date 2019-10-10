ДТЕК розпочав співпрацю з національною енергетичною компанією Хорватії

Фото: підписання меморандуму (прес-служба)

Меморандум про співпрацю був підписаний сьогодні

Компанія ДТЕК і хорватська національна енергетична компанія HEP d.d. (Hrvatska elektroprivreda d.d.) сьогодні, 10 жовтня, підписали Меморандум про взаєморозуміння і ділове співробітництво. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

Як повідомляється, підписи під документом поставили генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко і голова правління HEP d.d. Фране Барбарич (Frane Barbarić). В урочистій зустрічі взяли участь прем'єр-міністр Республіки Хорватія Андрій Пленкович і тимчасовий повірений у справах України в Республіці Хорватія Сергій Горопаха.

У компанії відзначили, що Меморандум передбачає можливості у сфері торгівлі енергетичними ресурсами, реалізацію спільних проектів на зарубіжних ринках, в тому числі, інвестиції в енергетичні активи.

Першим кроком в рамках співпраці ДТЕК з HEP d.d. планується тестове постачання електроенергії дочірньою компанією DTEK Hungary Power Trade хорватській компанії в обсязі до 2,5 тис. МВт-год в жовтні цього року. В наступному році обсяг торгівлі може скласти до 1,3 млн МВт-год.

"Вихід на зарубіжні ринки, міжнародне партнерство - один із векторів довгострокової стратегії ДТЕК. Сьогодні ми вже співпрацюємо з понад 20 європейськими компаніями в сфері трейдингу енергоресурсами, що підтверджує статус ДТЕК як надійного міжнародного партнера. Підписання меморандуму про співпрацю з компанією HEP d.d., лідером енергетики Хорватії, це черговий крок у розширенні нашої присутності на європейських енергетичних ринках. Ми розглядаємо його як ще один етап на шляху зближення української та європейської енергосистем, що є запорукою зміцнення енергетичної безпеки України", - зазначив Тимченко.

"Ми очікуємо, що наше співробітництво буде сприяти росту і досягненню кращих результатів. Наше партнерство також забезпечить істотний внесок у досягнення стратегічних цілей Хорватії, таких як диверсифікація джерел енергозабезпечення та зміцнення енергетичної безпеки і стабільності Хорватії. В сфері відновлюваної енергетики і ДТЕК, і HEP d. d. вже досягли значного прогресу за останні кілька років. У розвитку "зеленої" енергетики ми бачимо великі можливості для інтенсивного співробітництва", - сказав Барбарич.

Під час зустрічі Андрій Пленкович і Максим Тимченко обговорили питання взаємодії Хорватії і України в сфері енергетики, зокрема, об'єднання зусиль навколо інтеграції енергетичних ринків та залучення інвестицій.

Як наголошується, ДТЕК - найбільший приватний інвестор в енергетику України.

Група розвиває бізнес з видобутку природного газу і вугілля, відновлювальної і теплової генерації електроенергії, розподілення електроенергії електромережами, постачання електроенергії клієнтам, впровадження енергоефективних рішень, зарядки електромобілів.

В 2018 році капітальні вкладення ДТЕК склали 20 млрд грн, податкові відрахування - 27 млрд грн. У ДТЕК працюють 80 тис. співробітників.

100% компанії належить SCM Limited. Кінцевим бенефіціаром є Рінат Ахметов.