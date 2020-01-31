АМКУ ще не прийняв рішення про мито на експорт електроенергії, - заява

В Антимонопольному комітеті України заявили про те, що не приймали рішення про відмову в погодженні проекту постанови Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) про введення додаткової плати при експорті електроенергії з України, яку раніше розкритикували в Енергетичному співтоваристві Європейського союзу та Європейській бізнес асоціації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт АМКУ.

"АМКУ не приймав рішень про відмову в погодженні проекту постанови НКРЕКП "Про затвердження Змін до кодексу системи передачі" (надісланого листом від НКРЕКП 20.01.2020 № 753/17.2.1/7-20). Чинним законодавством передбачено 10-денний термін для аналізу і формування позиції АМКУ", - йдеться в заяві Антимонопольного комітету.

У комітеті відзначили, що через публічні суперечності щодо законності і цілеспрямованості змін до кодексу системи передачі, питання про прийняття проекту постанови було винесено на розгляд 30 січня 2020 року. На засідання запросили представників органів влади та учасників ринку.

"Під час засідання свої позиції висловили НКРЕКП, Міненерго, Укренерго, ДТЕК, Енергоатом, трейдери і народні депутати. АМКУ оцінює проекти нормативних актів з точки зору їх впливу на конкуренцію. Отримана в ході засідання інформація зараз обробляється, перевіряється і уточнюється, за її висновками АМКУ прийме позицію щодо цього проекту", - заявили в АМКУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в АМКУ надійшов лист директора Секретаріату Європейського Енергетичного співтовариства (ЕС) Янеза Копача з проханням не затверджувати зміни до Кодексу системи передачі, які передбачають поширення тарифу на передачу експортерами електроенергії.

Як повідомляло РБК-Україна, Федерація роботодавців ПЕК заявляла, що введення оплати послуг з передачі електроенергії при експорті суперечить статті 31 Угоди про Асоціацію між Україною та Євросоюзом (у статті вказується на неможливість встановлення мит, податків чи інших заходів еквівалентного дії при експорті товарів).