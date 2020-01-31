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В ЄБА виступили проти обмеження експорту електроенергії

Новини » Енергетика     31.01.2020 - 09:52
В ЄБА виступили проти обмеження експорту електроенергії
Фото: ЛЕП (Віталій Носач, РБК-Україна)

Європейська бізнес асоціація просить НКРЕКП не підвищувати тариф для експортеров

Європейська бізнес асоціація (EBA) слідом за Енергетичним співтовариством Європейського союзу звернулася до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) з проханням не приймати зміни до Кодексу систем передачі, в частині введення тарифу на передачу при експорті електроенергії, так як це суперечить європейській практиці і законодавству. Про це йдеться в офіційному листі EBA, передає РБК-Україна.

Повідомляється, що в країнах Європейського Союзу відсутня плата за передачу при експорті електроенергії. Крім того, такий платіж суперечить законодавству ЄС, а також закону України "Про ринок електричної енергії", який вимагає відповідності правовій практиці країн Європейського союзу.

В бізнес об'єднанні також відзначають, що рішення комітету буде мати негативний вплив на українських виробників електроенергії та вугілля. Зокрема, воно призведе до накладення додаткового платежу за передачу в розмірі 155,4 грн/Мвт та 10,23 грн/Мвт на експортний продукт. Це зробить неконкурентоспроможною українську електроенергію. Крім того, відсутність експорту призведе до скорочення видобутку вугілля на 3 млн т в рік.

"Враховуючи вищевикладене, просимо вас не приймати проект постанови", - резюмують в EBA.

Зазначимо, що згідно з проектом змін до Кодексу системи передачі, підготовленому НКРЕКП, передбачається поширення плати оператора системи передачі, функцію якого виконує НЕК "Укренерго", на експортерів електроенергії.

Розгляд цього питання було включено до порядку денного засідання АМКУ в четвер, 30 січня, проте результати її розгляду поки не відомі. НКРЕКП почала розгляд цього питання на засіданні 28 січня і планує продовжувати в п'ятницю, 31 січня.

Як писало РБК-Украпна, 30 січня 2020 року Енергоспівтовариства Евроейского союзу опублікувало офіційний лист на адресу НКРЭКУ і АМКУ, де розкритикував запропоновані зміни. За словами європейських експертів, плата за передачу електроенергії, що експортується, суперечить європейським нормам.

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