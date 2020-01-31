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АМКУ відклав узгодження рішення про мито на експорт електроенергії через заперечення ЄС

Новини » Енергетика     31.01.2020 - 12:53
АМКУ відклав узгодження рішення про мито на експорт електроенергії через заперечення ЄС
Фото: АМКУ (УНІАН)

Антимонопольний комітет взяв паузу в питанні нового мита на експорт електроенергії

Антимонопольний комітет України відклав прийняття рішення щодо проекту постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) про введення додаткової плати при експорті електроенергії з України, яку раніше розкритикували в Енергоспівтоваристві Європейського союзу та Європейськійй бізнес асоціації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в АМКУ.

Нагадаємо, З0 січня на засіданні АМКУ розглядалася постанова НКРЕКП "Про затвердження змін до Кодексу Системи передачі". Узгодження проекту постанови було відкладено у зв'язку з тим, що в АМКУ надійшов лист директора Секретаріату Європейського Енергетичного співтовариства (ЕС) Янеза Копача.

Так, у листі, адресованому голові АМКУ Юрію Терентьєву й главі НКРЕКП Валерію Тарасюку, ЕС настійно рекомендує не затверджувати зміни до Кодексу системи передачі, які передбачають поширення тарифу на передачу для експортерів електроенергії.

"Щоб уникнути порушення договору про Енергетичне співтовариство, ми рекомендуємо НКРЕКП не приймати проект змін до Кодексу системи передачі в запропонованій редакції, але розробити сумісну (з європейським законодавством – ред.) тарифну схему з підтримкою Секретаріату ЕС", - йдеться в листі.

Норма, запропонована НКРЕКП суперечить статті 41 Договору про Енергетичне співтовариство, а також рішення Європейського суду № C-305/17 FENS зі Словацькою Республікою від 6 грудня 2018 р.

У листі наголошується, що плата за передачу (transmission tariff) для експортерів електроенергії (трейдерів, постачальників і виробників) на експортні обсяги неможлива у відповідності з європейським законодавством.

Крім того, Європейська бізнес асоціація також звернулася до НКРЕКП з проханням не приймати зміни до Кодексу систем передачі, в частині введення додаткового тарифу на передачу при експорті електроенергії, так як це суперечить європейській практиці.

Раніше Федерація роботодавців ПЕК заявляла, що введення оплати послуг з передачі електроенергії при експорті суперечить статті 31 Угоди про Асоціацію між Україною та Євросоюзом (у статті вказується на неможливість встановлення мита, податків чи інших заходів еквівалентного дії при експорті товарів).

В ЄБА виступили проти обмеження експорту електроенергії В ЄС розкритикували НКРЕКП за додатковий тариф для експортерів електроенергії
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