Америку ждет глобальная перезагрузка? Внук Кеннеди бросает вызов Трампу

Внук 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди - 32-летний Джек Шлоссберг - объявил о своем намерении баллотироваться в Палату представителей Конгресса США от Демократической партии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters .

Представитель легендарной политической династии заявил, что идет в политику, чтобы противостоять Дональду Трампу и восстановить демократические ценности Америки.

Шлоссберг, сын Кэролайн Кеннеди - бывшего посла США в Японии и Австралии - и дизайнера Эдвина Шлоссберга, считает, что США сейчас переживают очень глубокий политический кризис.

В своем видеообращении к американцам он резко раскритиковал действующего президента-республиканца Дональда Трампа, заявив, что тот "угрожает конституционному строю и лишает граждан их прав".

"Мы находимся на грани - демократы должны вернуть контроль над Конгрессом, чтобы защитить свободу и будущее страны", - подчеркнул Джек Шлоссберг.

Известно, что внук Кеннеди будет бороться за место в избирательном округе на Манхэттене, которое освобождает влиятельный демократ Джерри Надлер, решивший уйти в отставку после более трех десятилетий на посту.

Что известно о Джеке Шлоссберге

Выпускник Гарвардского университета и Йельской школы права, Шлоссберг ранее работал политическим комментатором и публиковал статьи в The Washington Post, Politico и Time. Его кампания, по словам СМИ, делает ставку на сочетание "нового поколения демократов" и наследия семьи Кеннеди.

Шлоссберг приобрел популярность после выступления на Национальном съезде Демократической партии 2024 года, где поддержал кандидатуру Камалы Харрис на пост президента США.

В то же время внук Кеннеди неоднократно дистанцировался от своего двоюродного брата Роберта Ф. Кеннеди-младшего, который сейчас работает в администрации Трампа и известен своими антинаучными заявлениями.

Имея более 830 тысяч подписчиков в TikTok, Шлоссберг активно использует социальные сети, чтобы общаться с избирателями. Он отмечает, что стремится быть "честным, современным и близким к людям" политиком, который продолжит либеральное наследие своей семьи.

Если Джек Шлоссберг одержит победу, он станет первым представителем династии Кеннеди в Конгрессе США за более чем десять лет - и, вероятно, одним из самых заметных молодых демократов новой генерации.