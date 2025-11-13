Америку чекає глобальне перезавантаження? Онук Кеннеді кидає виклик Трампу

Онук 35-го президента США Джона Ф. Кеннеді - 32-річний Джек Шлоссберг - оголосив про свій намір балотуватися до Палати представників Конгресу США від Демократичної партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Представник легендарної політичної династії заявив, що йде в політику, аби протистояти Дональду Трампу та відновити демократичні цінності Америки.

Шлоссберг, син Керолайн Кеннеді - колишньої послині США в Японії та Австралії - і дизайнера Едвіна Шлоссберга, вважає що США зараз переживають дуже глибоку політичну кризу.

У своєму відеозверненні до американців він різко розкритикував чинного президента-республіканця Дональда Трампа, заявивши, що той "загрожує конституційному ладу та позбавляє громадян їхніх прав".

"Ми перебуваємо на межі - демократи повинні повернути контроль над Конгресом, щоб захистити свободу та майбутнє країни", - наголосив Джек Шлоссберг.

Відомо, що онук Кеннеді змагатиметься за місце у виборчому окрузі на Мангеттені, яке звільняє впливовий демократ Джеррі Надлер, що вирішив піти у відставку після понад трьох десятиліть на посаді.

Що відомо про Джека Шлоссберга

Випускник Гарвардського університету та Єльської школи права, Шлоссберг раніше працював політичним коментатором і публікував статті у The Washington Post, Politico та Time. Його кампанія, за словами ЗМІ, робить ставку на поєднання "нового покоління демократів" і спадщини родини Кеннеді.

Шлоссберг набув популярності після виступу на Національному з’їзді Демократичної партії 2024 року, де підтримав кандидатуру Камали Гарріс на посаду президента США.

Водночас онук Кеннеді неодноразово дистанціювався від свого двоюрідного брата Роберта Ф. Кеннеді-молодшого, який нині працює в адміністрації Трампа та відомий своїми антинауковими заявами.

Маючи понад 830 тисяч підписників у TikTok, Шлоссберг активно використовує соціальні мережі, щоб спілкуватися з виборцями. Він наголошує, що прагне бути "чесним, сучасним і близьким до людей" політиком, який продовжить ліберальну спадщину своєї родини.

Якщо Джек Шлоссберг здобуде перемогу, він стане першим представником династії Кеннеді в Конгресі США за понад десять років - і, ймовірно, одним із найпомітніших молодих демократів нової генерації.