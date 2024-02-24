Американцы считают, что США должны защищать союзников по НАТО, - опрос

Большинство американцев положительно относятся к Североатлантическому союзу (НАТО) и считают, что Соединенные Штаты должны продолжать защищать своих союзников в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании YouGov.

Обнародованные в пятницу результаты социологического исследования показали, что 60% респондентов поддерживают защиту США своих союзников по НАТО, если они подвергнутся нападению. Лишь 13% считают, что страна не должна выполнять это обязательство, а 26% респондентов ответили, что не уверены в этом.

В то же время 53% американцев имеют очень или в определенной степени положительное мнение о НАТО, тогда как 22% отрицательно относятся к Альянсу. Эти цифры практически не изменились с июля 2023 года.

Статья 5 Устава Альянса предусматривает, что нападение на любого члена должно рассматриваться как нападение на всех членов. Опрос показал, что респонденты больше всего поддерживают Великобританию (63%), за ней следуют Франция (58%), Германия (55%), Польша (54%), Финляндия (54%) и Греция (52%).

Швеция, которая еще не вошла в НАТО, получила 58% поддержки опрошенных.

Респонденты-сторонники демократов чаще других заявляли, что США должны выполнять свои обязательства по поддержке других стран НАТО во время конфликтов. Около 72% сторонников демократов согласились с этим, тогда как 53% независимых респондентов и 56% республиканцев сказали то же самое.

Среди электората республиканцев, которые относят себя к группе сторонников MAGA (Make America Great Again), менее склонны поддерживать США в поддержке своих союзников по Альянсу - таких оказалось 47%. Среди электората республиканцев, которые не принадлежат к группе MAGA, сторонников помощи оказалось 62%.

Старшие американцы и выпускники колледжей больше поддерживают обязательства США защищать своих союзников по НАТО.

Кроме того, опрос показал, что 54% американцев полностью или частично не поддерживают позицию Дональда Трампа о готовности поощрять нападения на членов НАТО, которые не выполняют обязательств по расходам на оборону. Одобряют такой подход 23%. Причем электорат республиканцев сильно разделились в своей поддержке, а большинство электората демократов не одобряют таких заявлений Трампа в отношении Альянса.

Опрос проводился с воскресенья по вторник среди 1562 взрослых американцев и имеет погрешность в 3 процентных пункта.

Пророссийская риторика Трампа

10 февраля на митинге в городе Конвей, штат Южная Каролина, Дональд Трамп заявил, что в случае своего переизбрания президентом, не будет защищать союзников по НАТО, которые не выполняют своих обязательств по уплате взносов на оборону. Согласно уставу Альянса, его участники должны тратить на оборонные нужды не менее 2% ВВП. Трамп добавил, что, наоборот, будет поощрять Кремль нападать на такие государства.

Президент США Джо Байден раскритиковал это заявление лидера республиканцев и добавил, что оно равнозначно поклону российскому диктатору Владимиру Путину.

Зато генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса будут выделять в 2024 году рекордные средства на оборону.

Кроме того, в случае избрания президентом, Трамп пообещал добиваться переговоров Украины с Россией.

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