Американці вважають, що США повинні захищати союзників по НАТО, - опитування

Більшість американців позитивно ставляться до Північноатлантичного союзу (НАТО) і вважають, що Сполучені Штати мають продовжувати захищати своїх союзників у Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії YouGov.

Оприлюднені в п'ятницю результати соціологічного дослідження показали, що 60% респондентів підтримують захист США своїх союзників по НАТО, якщо вони зазнають нападу. Лише 13% вважають, що країна не повинна виконувати це зобов'язання, а 26% респондентів відповіли, що не впевнені у цьому.

Водночас 53% американців мають дуже або певною мірою позитивну думку про НАТО, тоді як 22% негативно ставляться до Альянсу. Ці цифри практично не змінилися з липня 2023 року.

Стаття 5 Статуту Альянсу передбачає, що напад на будь-якого члена повинен розглядатися як напад на всіх членів. Опитування показало, що респонденти найбільше підтримують Велику Британію (63%), за нею йдуть Франція (58%), Німеччина (55%), Польща (54%), Фінляндія (54%) і Греція (52%).

Швеція, яка ще не увійшла в НАТО, отримала 58% підтримки опитаних.

Респонденти-прихильники демократів частіше за інших заявляли, що США повинні виконувати свої зобов'язання щодо підтримки інших країн НАТО під час конфліктів. Близько 72% демократів погодилися з цим, тоді як 53% незалежних респондентів і 56% республіканців сказали те ж саме.

Серед республіканців, які відносять себе до групи прихильників MAGA (Make America Great Again), менш схильні підтримувати США у підтримці своїх союзників по Альянсу - таких виявилося 47%. Серед республіканців, які не належать до групи MAGA, прихильників допомоги виявилося 62%.

Старші американці та випускники коледжів більше підтримують зобов'язання США захищати своїх союзників по НАТО.

Крім того, опитування показало, що 54% американців повністю або частково не підтримують позицію Дональда Трампа про готовність заохочувати напади на членів НАТО, які не виконують зобов'язань щодо витрат на оборону. Схвалюють такий підхід 23%. Причому республіканці сильно розділилися у своїй підтримці, а більшість демократів не схвалюють таких заяв Трампа щодо Альянсу.

Опитування проводилося з неділі по вівторок серед 1562 дорослих американців і має похибку в 3 відсоткові пункти.

Проросійська риторика Трампа

10 лютого на мітингу в місті Конвей, штат Південна Кароліна, Дональд Трамп заявив, що у разі свого переобрання президентом, не захищатиме союзників по НАТО, які не виконують своїх зобов'язань щодо сплати внесків на оборону. Згідно зі статутом Альянсу, його учасники мають витрачати на оборонні потреби щонайменше 2% ВВП. Трамп додав, що, навпаки, буде заохочувати Кремль нападати на такі держави.

Президент США Джо Байден розкритикував таку заяву лідера республіканців і додав, що вона рівнозначна поклону російському диктатору Володимиру Путіну.

Натомість генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни Альянсу виділятимуть у 2024 році рекордні кошти на оборону.

Крім того, в разі обрання президентом, Трамп пообіцяв домагатися переговорів України з Росією.

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