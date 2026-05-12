Пакистан принимал иранские военные самолеты за спиной Вашингтона

Пока Пакистан позиционировал себя как дипломатический посредник между Тегераном и Вашингтоном, он тайно разрешил иранским военным самолетам стоять на своих авиабазах - потенциально защищая их от американских ударов. Об этом сообщают американские чиновники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News .

Что произошло

Через несколько дней после объявления перемирия между США и Ираном в начале апреля Тегеран перебросил несколько самолетов на пакистанскую авиабазу Нур-Хан вблизи Равалпинди. Среди них - иранский разведывательный RC-130, вариант транспортного самолета C-130 Hercules.

Иран также направил гражданские самолеты в соседний Афганистан. По данным афганского офицера гражданской авиации, один самолет иранской Mahan Air приземлился в Кабуле еще до начала войны и остался там после закрытия иранского воздушного пространства. Позже его перегнали в аэропорт Герата вблизи иранской границы.

Пакистан отрицает

Пакистанский чиновник отверг обвинения в отношении авиабазы Нур-Хан, отметив, что она расположена в сердце города и спрятать там большой флот самолетов от глаз общественности невозможно. Талибанский представитель Забихулла Муджахид также отрицал присутствие иранских самолетов в Афганистане.

Двойная игра Исламабада

Пакистан пытается балансировать между двумя сторонами конфликта - представляя себя Вашингтону как стабилизирующего посредника, одновременно избегая шагов, которые могли бы оттолкнуть Тегеран или Китай.

Китай поставляет около 80% пакистанского вооружения и публично приветствовал роль Исламабада в налаживании косвенных контактов между США и Ираном.

Последние требования Ирана

Согласно иранскому государственному телевидению, последнее иранское предложение по завершению войны включает выплату американских военных репараций, признание иранского суверенитета над Ормузским проливом и отмену санкций.