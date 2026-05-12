ua en ru
Вт, 12 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Пакистан принимал иранские военные самолеты за спиной Вашингтона

00:23 12.05.2026 Вт
2 мин
Миротворец или сообщник? Пакистан обвинили в сокрытии самолетов Ирана
aimg Екатерина Коваль
Пакистан принимал иранские военные самолеты за спиной Вашингтона Фото: самолеты перебросили на пакистанскую авиабазу в апреле (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Пока Пакистан позиционировал себя как дипломатический посредник между Тегераном и Вашингтоном, он тайно разрешил иранским военным самолетам стоять на своих авиабазах - потенциально защищая их от американских ударов. Об этом сообщают американские чиновники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Читайте также: Иран развернул в Ормузском проливе небольшие подводные лодки, - Bloomberg

Что произошло

Через несколько дней после объявления перемирия между США и Ираном в начале апреля Тегеран перебросил несколько самолетов на пакистанскую авиабазу Нур-Хан вблизи Равалпинди. Среди них - иранский разведывательный RC-130, вариант транспортного самолета C-130 Hercules.

Иран также направил гражданские самолеты в соседний Афганистан. По данным афганского офицера гражданской авиации, один самолет иранской Mahan Air приземлился в Кабуле еще до начала войны и остался там после закрытия иранского воздушного пространства. Позже его перегнали в аэропорт Герата вблизи иранской границы.

Пакистан отрицает

Пакистанский чиновник отверг обвинения в отношении авиабазы Нур-Хан, отметив, что она расположена в сердце города и спрятать там большой флот самолетов от глаз общественности невозможно. Талибанский представитель Забихулла Муджахид также отрицал присутствие иранских самолетов в Афганистане.

Двойная игра Исламабада

Пакистан пытается балансировать между двумя сторонами конфликта - представляя себя Вашингтону как стабилизирующего посредника, одновременно избегая шагов, которые могли бы оттолкнуть Тегеран или Китай.

Китай поставляет около 80% пакистанского вооружения и публично приветствовал роль Исламабада в налаживании косвенных контактов между США и Ираном.

Последние требования Ирана

Согласно иранскому государственному телевидению, последнее иранское предложение по завершению войны включает выплату американских военных репараций, признание иранского суверенитета над Ормузским проливом и отмену санкций.

Ранее Bloomberg сообщало, что мировые запасы нефти начали стремительно сокращаться на фоне войны в Иране и фактического блокирования Ормузского пролива. По оценкам Morgan Stanley, в марте-апреле глобальные запасы нефти уменьшались почти на 4,8 млн баррелей в сутки.

Наибольшие риски дефицита топлива возникли в странах Азии, которые зависят от импорта нефти, а также в Европе, где быстро сокращаются запасы авиационного топлива.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран Пакистан
Новости
НАБУ и САП "пришли" к Ермаку: что известно
НАБУ и САП "пришли" к Ермаку: что известно
Аналитика
Смена тактики и новые цели: на что может пойти Россия, чтобы переломить ход войны
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Смена тактики и новые цели: на что может пойти Россия, чтобы переломить ход войны