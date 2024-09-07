США договорились с Ираком о выводе войск до конца 2026 года, - Reuters

Между Вашингтоном и Багдадом были достигнуты предварительные договоренности о выводе с территории Ирака возглавляемых США сил коалиции. Это должно произойти в несколько этапов, а в целом до конца 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным источников западного информагентства, план предусматривает вывод в первый год (дедлайн - сентябрь следующего года) сначала сотен военных США, а остальные силы будут выведены до конца 2026-го.

Между тем отмечается, что согласованный в целом план еще требует окончательного разрешения обеих столиц, и остается открытым вопрос о дате объявления.

"У нас есть соглашение, теперь вопрос только в том, когда его объявить", - сказал Reuters высокопоставленный чиновник США.

Есть вероятность, что соглашение может быть объявлено в этом месяце.

Указывается, что официальное объявление было запланировано на несколько недель назад, но было отложено из-за региональной эскалации, связанной с военными действиями Израиля в Секторе Газа, и, по словам источников западных СМИ, для уточнения некоторых деталей.

Кроме того, пишет Reuters, Штаты и Ирак также стремятся установить новые консультативные отношения, благодаря которым некоторые американские войска могут остаться в Ираке после сворачивания.

"Источники включают пятерых официальных лиц США, двух официальных лиц из других стран коалиции и трех официальных лиц Ирака, все они говорили на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены обсуждать этот вопрос публично", - говорится в публикации.

По словам советника по иностранным делам премьер-министра Ирака Фархада Алаалдина, технические переговоры с Вашингтоном по сокращению коалиции завершились. Однако детали плана он не раскрыл.

Пребывание сил США на Ближнем Востоке

Штаты имеют около 2500 военнослужащих в Ираке и 900 в соседней Сирии в рамках коалиции, которая была сформирована в 2014 году в рамках борьбы с террористической организацией "Исламское государство", атаковавшей эти две страны Ближнего Востока.

Напомним также, что США перед этим вторглись в Ирак в 2003 году, свергнув диктатора Саддама Хусейна, а отвод войск состоялся в 2011 году. Из-за "ИГИЛ" силы коалиции, возглавляемой США, вернулись в Ирак через три года.

Переговоры об отводе войск

В прошлом году премьер-министр Ирака аль-Судани инициировал соглашение о выводе американских войск из страны, а заключено оно было после более чем шестимесячных переговоров между Багдадом и Вашингтоном в январе.

Это происходило на фоне нападений поддерживаемых Ираном боевиков на силы США, дислоцированные на иракских базах.

Из-за ракетных и дроновых атак погибли три военнослужащих США, также были ранены десятки других. Это привело к нескольким американским ответным ударам.